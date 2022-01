Stiri pe aceeasi tema

- Irina Lepa este destul de reținuta atunci cand vine vorba despre despre viața ei privata, așa ca nu da foarte multe detalii "din casa". Ei bine, in aceasta seara, in direct la Antena Stars, a vorbit despre cum merge relația cu partenerul ei de viața, dar și cum reușesc ei sa treaca peste momentele tensionate…

- Laurette traiește o adevarata poveste de dragoste cu iubitul ei, Magaye. Vedeta a marturisit la Antena Stars ca tatal sau se ințelege foarte bine cu iubitul ei, mai ales ca cei doi vorbesc limba franceza.

- Marian Dragulescu nu doar ca vrea sa se casatoreasca cu Simona, iubita lui, dar cei doi iși doresc și copii impreuna. Sportivul a facut dezvaluiri la Antena Stars despre evenimentul mult visat.

- In cadrul unui interviu in exclusivitate pentru Antena Stars, Andreea Marin a dezvaluit ca iubitul ei, Adrian Brancoveanu, i-a facut un cadou memorabil de ziua ei onomastica. Se pare ca darul a fost atat de special incat momentul a devenit pentru vedeta unul dintre cele mai frumoase din acest an, alaturi…

- Chiar in prima zi de Craciun, de la ora 19:30, la Antena Stars, Iulia Albu impreuna cu Ovidiu Buta deschid oficial sezonul amenzilor in cadrul premierei show-ului Politia Modei, la Antena Stars.

- Dani Prințul Banatului a trecut in ultima perioada prin momente greu de descris, asta dupa ce in doi ani și-a pierdut ambii parinți. Celebrul manelist a fost impietrit de durere, astfel ca și in aceste momente vorbește cu ochii in lacrimi despre cele mai importante persoane din viața lui. Ei bine, daca…

- Letiția Moisescu a surprins o țara intreaga cand a anunțat ca este insarcinata cu gemeni, la doar cateva luni dupa ce a adus pe lume primul ei copil, o fetița. In primavara acestui an, interpreta a nascut doi baieței, pe care i-a și botezat de curand, iar acum a dezvaluit, in exclusivitate pentru Antena…

- Bogdan Marin, cunoscut și dupa numele de Bodo, solistul trupei Proconsul, a fost invitat in cadrul emisiunii Showbiz Report de la Antena Stars, unde a facut dezvaluiri despre momentele grele din viața sa cum a reușit sa aleaga calea divinitații.