Stiri pe aceeasi tema

- Aurel Padureanu a facut anunțul momentului! Soțul Corneliei Catanga se pregatește de nunta la nici 6 luni de a moartea regretatei artiste. Fiul lui și al indragitei interprete, Alexandru Padureanu, se va casatori peste cateva saptamani cu iubita lui din Statele Unite.

- „Dupa ore bune in care speram la o #RomaniaNormala in politica și la o retragere a premierului Florin Cițu, solicit președintelui Klaus Iohannis sa ii ceara urgent demisia șefului Executivului!O #RomaniaNormala nu poate fi construita cu un premier penal, chiar daca este girat de Palatul Cotroceni!#PSD…

- Compania de plați PayPal a declarat ca este posibil ca utilizatorii sai sa nu aștepte atat de mult pentru a avea o funcționalitate criptografica mai mare prin intermediul platformei. In timpul apelului de actualizare a investitorilor din Q2 2021, CEO-ul Dan Schulman a spus ca versiunea inițiala…

- Britney Spears, in varsta de 39 de ani, e indragostita pana peste cap de antrenorul de fitness Sam Asghari. Cantareața a postat o fotografie alaturi de iubitul ei pe care il rasfața cheltuit sume exorbitante pe cadouri, vacanțe și atenții. Asghari are 27 de ani, s-a nascut in Teheran, Iran și este cuplat…

- Mira și iubitul ei, Andrei Ivan, se pare ca se completeaza perfect, iar aici ne referim la faptul ca atunci cand el ”strica”, ea e acolo sa repare. Dupa ce a parcat mașina greșit, cantareața s-a urcat la volan și a rezolvat situația.

- Si-a cerut iubita in casatorie la aproape sase mii de metri altitudine, pe varful celui mai inalt munte de pe continentul African, Kilimanjaro. Este vorba despre Ivan Stobert, un moldovean stabilit in Statele Unite ale Americii.

- Volkswagen a convenit prevederile principale ale unui acord cu fostul presedinte si director general al grupului, Martin Winterkorn, privind rolul acestuia in scandalul emisiilor, ultimele detalii urmand sa fie stabilite in urmatoarele zile, transmite Reuters, conform news.ro. Producatorul…