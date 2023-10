Stiri pe aceeasi tema

- Cazul judecatoarei Ana Maria Chirila, acuzata de luare de mita și consum de droguri, are un nou episod tulburator. Curtea de Apel București a dispus arestarea preventiva a iubitului femeii, Ciprian Cotoara.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a decis ca judecatoarea acuzata ca se droga și lua mita de la traficanții de droguri sa ramana in arest preventiv. Ana Maria Chirila lucra la Tribunalul Suceava și a ajuns in spatele gratiilor in 12 octombrie, cand a fost reținuta.

- Judecatoarea livra traficanților de droguri și iubitului ei informații despre mandatele de supraveghere și de percheziție care ii vizau. In schimb, primea droguri, bijuterii, vacanțe și alimente. In conturi, femeia nu are nicio suma de bani, chiar daca a declarat venituri din salarii de peste 17.000…

