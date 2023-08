Iubitorii de animale se pot angaja la grădina zoologică Iubitorii de animale cu studii in domeniul veterinar, dar si cu o vechime minima, se pot angajat la gradina zoologica din Brasov, institutie care scoate la concurs 13 posturi vacante de consilier juridic, inspectori de specialitate (carnivore, mamifere marine, primate), referenti (pasari, activitați educaționale și ghidaj, de comunicare marketing) si un sofer. Dintre acestea, doua posturi necesita studii liceale, dar pentru restul e nevoie de studii superioare. In majoritatea cazurilor, se cere o experienta de minimum trei ani in vechimea studiilor. Data limita pana la care se pot depune dosarele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In primul rand, este esențial de menționat ca aceste observații se bazeaza pe studii generale și nu se aplica in mod necesar fiecarei persoane in parte. Cu toate acestea, exista anumite tendințe care par sa se regaseasca la cei care prefera cainii fața de pisici și invers. Iubitorii de caini sunt in…

- Australia iși deschide ușile catre viitorul divertismentului cu prima gradina zoologica holografica din lume, o creație spectaculoasa a Axiom Holographics. In decembrie 2022, locuitorii din Brisbane au fost uimiți de aceasta atracție incredibila, care le-a oferit o experiența de neuitat, scrie Interesting…

- O gradina zoologica din estul Chinei a negat vehement acuzațiile potrivit carora a imbracat oameni in blana de urs soare pentru a-și atrage vizitatori. Speculațiile au aparut dupa ce un clip filmat in incinta parcului zoologic, care arata un urs stand nefiresc pe picioarele din spate, s-a viralizat…

- Florin Cițu susține ca in cel mai bun caz, dupa o reorganizare, unii directori iși vor schimba funcția, insa nimic mai mult, astfel ca la bugetul de stat nu se va face nicio economie.„Ele sunt... in aparatul bugetar exista tot felul de directori care au in plan anumita structura, cu 7-8 posturi, dintre…

- Pacienții bolnavi de cancer sunt in pericol ”sa ramana fara tratamente”, aproximativ doua luni, a anunțat președintele Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer, Cezar Irimia,pentru Puterea.ro ”Contractele cost-volum expira și daca nu se aproba pana la 1 august rectificarea bugetara, pacienții bolnavi…

- Contractele de arenda vor trebui sa fie incheiate pe minimum 7 ani, potrivit unui proiect de lege aprobat de Camera Deputaților și trimis spre promulgare. Deputații au adoptat, marți, proiectul de lege pentru modificarea legii 287/2009 privind Codul civil, in sensul instituirii unei durate minime…

- O gradina zoologica din Nova Kakhovka ocupata, „Kazkova Dibrova”, este complet inundata din cauza exploziei de la barajul Kakhovka, a declarat organizația pentru drepturile animalelor UAnimals pe 6 iunie.„Numai lebedele și rațele ar putea scapa”, a scris organizația. CITESTE SI Un nou val de…

- Primaria a lansat mai multe concursuri de angajare, iar unele dintre acestea vizeaza functii de conducere. Un post important este cel privind ocuparea functiei de director al Directiei Implementare Strategie Integrata de Dezvoltare Urbana (DISIDU). Concursul este unul de promovare, astfel ca cei interesati…