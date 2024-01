Iubiti si cainii vaganbonzi: Vergil Chitac despre sterilizarea gratuita a animalelor de pe strazile din Constanta (VIDEO)

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Constanta a deschis discutiile cu cetatenii orasului, incepand prin a organiza pe pagina sa de Facebook o sesiune de dezbateri, cu intrebari venite din partea constantenilor, la care acesta raspunde. Prima intrebare a venit din partea unui constantean preocupat de un eventual plan…

- Primarul Constantei, Vergil Chitac a postat pe pagina sa de Facebook un anunt prin care comunica semnarea contractului de lucrari pentru etapa a IV a de modernizare a sistemului de termoficare si inlocuirea a circa 100 kilometri de traseu cu conducte noi. "Cel mai important proiect de infrastructura…

- Peste 2.000 de caini au fost ridicati anul acesta de catre Autoritatea pentru Supravegherea si Protectia Animalelor (ASPA) de pe strazile Capitalei, a anuntat, sambata, primarul Nicusor Dan. Cainii sunt cazati in adaposturi, unde sunt ingrijiti si promovati spre adoptie, a precizat el pe Facebook."Echipajele…

- Primarul municipiului Constanta, Vergil Chitac a transmis printr un mesaj postat pe pagina sa de Facebook ca a fost finalizat Spitalul Modular. "Am finalizat oficial un proiect de suflet in care am investit foarte multa energie alaturi de o echipa extrem de dedicata. In urmatoarea perioada, dupa obtinerea…

- Spitalul Modular din Constanta isi va deschide portile in viitorul apropiat. Spitalul Modular din Constanta isi va deschide portile in viitorul apropiat, scrie primarul Constantei, Vergil Chitac, pe Facebook.Iata ce a spus acesta:"Un moment pe care l am asteptat cu totii, mai ales cei care am lucrat…

- In comuna Oporelu din județul Olt se va desfașura pentru prima data in mediul rural din zona o campanie de sterilizare gratuita. Campania este organizata de Smeura – Sterilizari Gratuite și Asociația Dogs without Borders, susținuta necondiționat de Ionuț Predescu. Acest eveniment contribuie la combaterea…

- Aproape de miezul noptii, primarul Vergil Chitac a facut un anunt important cu privire la scaderea pretului gigacaloriei la Constanta."Disconfort mare, rasplata pe masura: Ieftinim pretul gigacaloriei la Constanta. A meritat si merita in continuare disconfortul creat de inlocuirea retelei de termie.…

