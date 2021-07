Stiri pe aceeasi tema

- Numerosi simpatizanti ai lui Julian Assange au cerut in acest weekend eliberarea lui si au sarbatorit cu un picnic in centrul Londrei ziua de nastere a fondatorului WikiLeaks. Assange a implinit varsta de 50 de ani in inchisoare, asteptand sa se solutioneze procesul sau de extradare in SUA. In frunte…

- Președintele a incuviințat urmarirea penala a lui Victor Vlad Grigorescu Foto: Arhiva. Președintele Klaus Iohannis a încuviințat cererea de urmarire penala a lui Victor Vlad Grigorescu, în calitate de fost ministru al energiei, în perioada noiembrie 2015 - ianuarie2017, pentru…

- Dupa un summit SUA-Rusia apreciat drept „constructiv”, Washingtonul „pregatește”noi sancțiuni impotriva Moscovei, pe care o acuza ca l-a otravit pe opozantul lui Putin, Alexei Navalnii, a anunțat duminica, 20 iunie, consilierul lui Joe Biden pentru securitate naționala, Jake Sullivan. „Pregatim o alta…

- Joe Biden a spus ca i-a transmis clar lui Vladimir Putin ca agenda sa nu este impotriva Rusiei, dar Statele Unite vor continua sa ridice probleme legate de drepturile fundamentale ale omului.„Avem o responsabilitate unica de a gestiona relatiile intre doua natiuni puternice, o relatie stabila si predictibila…

- Federatia Internationala a Jurnalistilor (FIJ) a cerut miercuri comitetului de organizare a Jocurilor Olimpice de la Tokyo sa renunte la urmarirea prin GPS a deplasarilor ziaristilor veniti din strainatate, denuntand o atingere adusa vietii private si libertatii presei, transmite AFP. …

- Republicanii critica decizia președintelui Joe Biden de a renunța la sancțiunile impotriva companiei germane care construiește controversata conducta de gaze Nord Stream 2. Ei considera ca Biden a cedat in fata președintelui rus Vladimir Putin.

- "Daca se va porni urmarirea penala impotriva mea, evident ma voi retrage. (...) Principiile pe care le sustin, fara penali in functii publice, voi continua sa le sustin si reprezinta o valoare si un crez cu care am venit in politica si cu care voi continua sa fac politica in Romania. Am solicitat nota…