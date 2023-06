Iubirea nu se stinge odată cu înaintarea în vârsta. Doi vârstnici din Bacău demonstrează acest lucru Iubirea dintre doi varstnici a fost surprinsa in cateva imagini emoționante, in fața Spitalului Orașenesc din Buhuși, județul Bacau. Un batran și-a așteptat soția sa fie externata din unitatea medicala, apoi au plecat amandoi spre casa. Barbatul a luat-o de mana pe soția sa și au ieșit pe poarta spitalului. Scenele au fost surprinse de o trecatoare și postate pe rețelele de socializare, acolo unde au devenit virale. Gestul emoționant al pensionarului a fost felicitat de mulți oameni din mediul online: “Imagini cat o mie de cuvinte!”, “Dragostea mereu invinge”, “Foarte rar mai vezi astfel de gesturi… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

