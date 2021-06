Stiri pe aceeasi tema

- Liderul socialiștilor indeamna partidele antrenate in lupta electorala sa nu faca promisiuni privind crearea de coaliții de guvernare, pentru ca „dupa 11 iulie oricum va fi necesar sa ne așezam cu toții la masa de dialog, și cei de stanga și cei de dreapta”.

- Ludovic Orban, președintele Camerei Deputaților, a declarat, joi, intr-o conferința de presa la Parlament ca revocarea lui Renate Weber din functia de Avocat al Poporului era „un deznodamant asteptat”. Orban a mai spus ca motivul principal al demiterii a fost ca a pus „in pericol” viata si sanatatea…

- Liderul deputatilor PSD Alfred Simonis a solicitat Biroului permanent al Camerei Deputatilor sa ia act de incalcarea Regulamentului si sa dispuna rectificarea votului exprimat in plen asupra motiunii simple impotriva ministrului Cristian Ghinea. Conducerea Camerei a transmis solicitarea catre comisia…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat, marti, ca motiunea de cenzura initiata de PSD impotriva Guvernului Citu nu va avea voturi din partea parlamentarilor coalitiei. In plus, Orban a transmis ca este „exclus” ca oricare dintre liberalii care il sustin pentru sefia PNL sa se pozitioneze in favoarea…

- Liderul mondial, sarbul Novak Djokovic, a caștigat finala disputata duminica, la Paris, in fața lui Stefanos Tsitsipas. Insa abia dupa ce s-a incheiat infruntarea de pe teren, una spectaculoasa și urmarita cu interes de catre fanii sportului alb, s-a aflat prin ce moment dramatic a trecut adversarul…

- Liviu Varciu nu mai are nevoie de nicio prezentare. Este unul dintre cei mai iubiți artiști din showbizul romanesc. Șarmul, carisma și simțul dezvoltat al umorului l-au transformat in unul dintre cei mai populari și indragiți cantareți din Romania. De cațiva ani traiește o frumoasa poveste de dragoste…

- Recunoașterea faciala ar trebui interzisa in Europa, din cauza „intruziunii sale profunde și nedemocratice” in viața privata a oamenilor, a declarat Autoritatea Europeana pentru Protecția Datelor (AEPD), citata de Reuters. Comentariile vin la doua zile dupa ce Comisia Europeana a propus o…

- Liviu Ungurean, liderul galeriei lui Rapid, considera echipa Armatei, din Liga 3, adevarata Steaua. Ungurean a „tranșat” duelul identitar dintre FCSB, liderul Ligii 1, și CSA Steaua, lider in seria 4 din Liga 3. ...