ITU 2022/ Alegeri istorice la București: Doreen Bogdan-Martin, prima femeie aleasă secretar general al ITU Schimbarea nu este niciodata o sarcina usoara, dar inovatia continua poate deveni un factor-cheie pentru o lume mai bine conectata, a declarat, joi, noul secretar general al Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor (ITU), Doreen Bogdan-Martin, in discursul rostit dupa anuntarea rezultatului scrutinului organizat la cea de-a 21-a editie a Conferintei Plenipotentiarilor ITU (PP-22), de la Bucuresti. „Astazi, 29 septembrie 2022, ITU face istorie la București. Este o mare onoare pentru mine sa adresez, in numele Europei, calduroase felicitari doamnei secretar general ales. Sunteți un model pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

