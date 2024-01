Stiri pe aceeasi tema

- In anul 2023, inspectorii de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Timiș, coordonat de inspector șef, jurist Ileana Mogoșanu, a desfașurat activitați de control, inclusiv controale mixte cu reprezentanții altor instituții publice, fie la inițiativa Instituției Prefectului Județului Timiș,…

- Ultima luna din an a adus controale ale Inspectoratului Teritorial de Munca Buzau la centrele din domeniul protecției sociale. Au fost vizitate centrele pentru persoane varstnice, bolnavi cronici in faza terminala, cele pentru adulți cu dizabilitati sau tineri in dificultate, centrele pentru persoane…

- Controale ale inspectorilor de la Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea Vest pe raza județului Caraș-Severin. Mai multe restaurante a fost inchise temporar, dintre care cateva definitiv, din cauza neregulilor gasite și au incasat amenzi de 1,1 milioane de lei.

- Controale aspre la furnizorii de legume si fructe. O mulțime de nereguli au fost descoperite pe piața din Romania, unde au fost aplicate amenzi aspre in urma verificarilor. Tone de alimente au fost scoase de la vanzare pana la remedierea deficientelor de informare. Amenzi usturatoare in piețele din…

- Inspectorii din cadrul Comisariatului Regional pentru Protecția Consumatorilor Vest, care are in grija județele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș, au efectuat in ultima saptamana acțiuni de control la 41 de magazine aparținand lanțului de supermarketuri Lidl. In urma acestor controale operative,…

- Inspectorii din cadrul Comisariatului Regional pentru Protecția Consumatorilor Vest, care are in grija județele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș, au efectuat in ultima saptamana acțiuni de control la 41 de magazine aparținand lanțului de supermarketuri Lidl. In urma acestor controale operative,…

- Inspectorii ANPC au efectuat o serie de controale in mai multe magazine Lidl din toata țara. O buna parte dintre acestea au fost inchise temporar, in timp ce altele au primit amenzi de circa 7,5 milioane de lei. Ce nereguli au gasit inspectorii? Controale ANPC in 295 de magazine Lidl In ultimele zile,…

- Inspectorii de la Protecția Consumatorilor anunța ca au aplicat amenzi in valoare totala de peste 1,7 milioane de lei, in urma unei ample acțiuni de control in rețeaua comerciala Kaufland. Vineri au fost verificate 65 de magazine din intreaga țara, iar șeful ANPC, Horia Constantinescu, spune intr-o…