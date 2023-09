ITM Constanta: Rezultatele actiunii de control privind securitatea si sanatatea in activitatile cu macarale portuare (DOCUMENT)

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 27 septembrie, o sedinta, cu prezenta fizica, a Colegiului Prefectural a avut loc la Constanta. In cadrul evenimentului au fost prezentate materiale, aferente domeniului lor de activitate, Administratia Judeteana a Finantelor Publice Constanta, Directia de Sanatate Publica a Judetului Constanta…

- Subprefectul judetului Vaslui, Dorin Apostu, a solicitat, miercuri, in cadrul sedintei lunare a Colegiului Prefectural, redeschiderea in municipiul Barlad a unui laborator de analiza a apei care sa fie autorizat de Ministerul Sanatatii. El a mentionat ca in trecut Directia de Sanatate Publica a avut…

- Incepand din data de 21 august 2023, Inspectoratul Teritorial de Munca Constanta a desfasurat o actiune de control pe platforma santierului Damen Shipyards Mangalia, urmata de verificarea unitatilor subcontractoare care isi desfasoara activitatea in incinta santierului. Incepand din data de 21 august…

- Imagini revoltatoare filmate in unul din saloanele secției de Cardiologie a Spitalului din Slatina.Pacienții spun ca sunt invadați se insectele care mișuna chiar și pe ei, in timpul nopții. Conducerea spitalului spune insa ca dezinsecția se face periodic, dar ca spațiul este mare și nu se poate face…

- Conducerea spitalului Judetean de Urgenta Slatina a refuzat, vineri, accesul in spital al prefectului judetului Olt, Mario De Mezzo, care mersese la spital dupa ce primise sesizari cu privire la faptul ca in sectia de cardiologie a unitatii sanitare sunt gandaci. Sambata, managerul spitalului anunta…

- In urma cu puțin timp s-a incheiat ședința de lucru la Prefectura Mureș, susținuta de subprefectul Nagy Zsigmond cu reprezentanții celor 7 instituții publice responsabile de verificarea unitaților de asistența sociala din județ. Este vorba de Agenția Județeana pentru Plați și Inspecție Sociala, Direcția…