ITM Alba: 11 avertismente și o amendă după controale la zeci de angajatori din județ. Neregulile constatate de inspectori Inspectorii ITM Alba au aplicat 11 avertismente și au dat doar o amenda in urma controalelor efectuate saptamana trecuta la firme din județ. Nu au fost raportate cazuri de munca nedeclarata. In domeniul relatiilor de munca, au fost controlați 30 de angajatori cu un numar total de 464 de salariați. Inspectorii au constatat 66 de

Sursa articol si foto: alba24.ro

