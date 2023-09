Stiri pe aceeasi tema

- Prezent la Constamta, pentru a sustine echipa de Cupa Davis a Romaniei la partida cu Taiwan, fostul mare jucator Horia Tecau a comentat si situatia nefericita in care se afla Simona Halep, suspendata in prima instanta pe o perioada de patru ani, in urma scandalului de dopaj.Foarte nefericit tot procesul…

- Simona Halep a fost suspendata patru ani de Agentia Internationala de Integritate in Tenis, in urma scandalului de dopaj, dar decizia nu e definitiva, urmand a fi contestata de sportiva la Tribunalul de Arbitarj Sportiv de la Lausanne.Aflata la Constanta, jucatoarea de tenis s a declarat socata si dezamagita…

- Simona Halep a fost suspendata patru ani de Agentia Internationala de Integritate in Tenis, in urma scandalului de dopaj, dar decizia nu e definitiva, urmand a fi contestata de sportiva la Tribunalul de Arbitarj Sportiv de la Lausanne.Aflata la Constanta, jucatoarea de tenis s a declarat socata si dezamagita…

- Agentia Internationala de Integritate a Tenisului (ITIA) a anuntat ca un tribunal independent a suspendat-o pe jucatoarea romana de tenis Simona Halep pentru o perioada de patru ani, ca urmare a unor incalcari ale Programului Anti-Doping in Tenis (TADP). Halep a fost suspendata provizoriu din octombrie…

- Simona Halep a fost suspendata din tenis pentru o perioada de 4 ani.Agenția Internaționala de Integritate a Tenisului (ITIA) poate confirma ca un tribunal independent a suspendat-o pe jucatoarea romana de tenis Simona Halep pentru o perioada de patru ani, ca urmare a unor incalcari ale Programului antidoping…

- Simona Halep nu a primit inca verdictul de la tribunalul Sport Resolutions, deși a fost audiata la finalul lunii iunie, iar regulamentul vorbește ca rezultatul este comunicat in minimum doua saptamani. Jurnaliștii de la tennisuptoday.com au analizat cu mare atenție cazul jucatoarei din Romania, dar…

- Pe lista preliminara a turneului US Open apare si Simona Halep, jucatoarea din Constanta, care e suspendata provizoriu, aflandu se pentru prima data in aceasta ipostaza in 2023. In dreptul numelui sportivei, in lista de la US Open se face mentiunea ca Simona e suspendata provizoriu. Ajunsa pe locul…

- Ion Țiriac a facut un anunț catastrofal despre Simona Halep. Fosta campioana de la Wimbledon și Roland Garros este suspendata provizoriu inca din august 2022, dupa ce a fost testata pozitiv cu Roxadustat. Fostul lider WTA a mai primit o lovitura in acest an. Luna trecuta, s-au gasit nereguli in pasaportul…