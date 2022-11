Stiri pe aceeasi tema

- Carmina, fiica lui Liviu Varciu, iși dorește sa urmeze cariera tatalui ei, astfel ca tanara e studenta la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicarii din București, aici unde s-a mutat recent și unde a primit in dar de la parintele ei chiar și un apartament. Reporterii Spynews.ro au stat de vorba…

- Un sistem imunitar slab face organismul vulnerabil la aproape orice tip de boala si in mod deosebit la cele infectioase. Atunci cand apar modificarile climaterice caracteristice toamnei, virusurile ataca mult mai frecvent organismul si mai ales pe cale respiratorie, provocand diverse afectari de la…

- Este de la sine ințeles ca energia densa conținuta in bateriile litiu-ion ale dronei dvs. este esențiala pentru zbor. Indiferent daca incarcați, descarcați, transportați sau depozitați o baterie litiu-ion, experții de la DJI spun ca este important sa respectați cele mai bune practici și liniile ...

- Crezi ca zona de luat masa este cea mai importanta camera din casa ta? Unii vad bucataria ca fiind inima casei, in timp ce altii vad dormitorul ca un spatiu incantator si relaxant in care va puteti reincarca bateriile. Deoarece majoritatea caselor cu spatiu limitat nu au o sala de mese separata, salile…

- Urmarit de milioane de oameni in aparițiile lui publice pe rețelele de socializare, Dorian Popa este chestionat de fanii curioși in privința ideilor de afaceri. Chiar daca recunoaște ca totul este dificil și ca este greu sa te imbogațești cu 50 de lei, Dorian Popa a incercat sa ofere o soluție.…

- Zilele trecute, „Ziarul de Iasi" a prezentat un amplu articol despre cazuri de persoane care au cumparat case cu defecte de constructie, locuinte de au fost vandute fara ca cei in cauza, cumparatorii, sa fie in cunostinta de cauza referitor la acestea. Defecte pe care aveau sa le descopere mai tarziu,…

- Multe femei se intreaba ce produse de make-up sa aleaga pentru a-și proteja tenul de imbatranirea prematura. Ele ar vrea sa știe daca este bine sa foloseasca un exfoliant ori un tonic hidratant, sau ce fond de ten antirid este mai eficient și de calitate. Deși se spune ca unele produse cosmetice mai…

- Fenerbahce a fost pedepsita de UEFA dupa ce fanii sai au scandat numele președintelui rus Vladimir Putin in timpul meciului pierdut in luna iulie in calificarile pentru Liga Campionilor cu Dinamo Kiev din Ucraina, relateaza BBC Sport.