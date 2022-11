Stiri pe aceeasi tema

- La mai bine de opt ani de cand a aratat ultima nota, sub privirile bunului sau prieten, Ștefan Banica junior, la „Dansez pentru tine”, Emilia Popescu s-a intors in televiziune, intr-un proiect total diferit, potrivit propriilor sale marturisiri facute in exclisivitate pentru playtech.ro, fața de show-ul…

- Dupa Survivor, show transmis de PRO TV, Marian Dragulescu iși va face debutul ca actor de stand-by comedy, la Antena 1, iar pentru ca numarul sa-i iasa așa um și-a dorit, face repetiții cu Dan Badea, potrivit declarațiilor facute de acesta in exclusivitate pentru playtech.ro. In același timp, fostul…

- Iși aduci aminte de Fernando de la Caransebeș, personajul descoperit de Mihai Bendeac și ironizat in popularul serial ”In puii mei” (Antena 1). In urma cu 10 ani lumea se uita la el ca la circ, iar clipurile sale stangace postate de YouTube erau in trenduri pentru cei ce iși doreau ceva amuzant. Au…

- Cosmin Seleși revine la Pro TV. Un format in care iți poți testa norocul și intuiția. O emisiune in care voia buna și caștigurile mari sunt la tot pasul. O șansa de a vedea daca raspunzand la o intrebare aparent simpla ai putea obține o suma importanta de bani. Batem Palma?In curand, cei de acasa se…

- Jurații de la sezonul 10 al emisiunii Chefi la cuțite au fost intampinați de un concurent a carui pasiune pentru gatit a luat naștere in timp ce se uita la emisiune. Ștefan Finaru a luat decizia sa vina in calitate de concurent, dupa ce a urmarit show-ul culinar de acasa.

- Ce face Ștefan Banica in timpul liber. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, l-au surprins pe juratul de la X Factor, dupa ce a ieșit dintr-un centru comercial din Capitala, și a urcat, impreuna cu un prieten, la volanul mașinii sale decapotabile.

- Puștiul din celebra reclama cu branza topita s-a facut mare! Cu siguranța mulți tineri din ziua de azi iși aduc aminte de secvența in care el se afla alaturi de o fetița, iar in gandul sau baiatul spune: ,,Daca ma saruta data viitoare…”. Cum arata acum acesta și din ce reușește sa faca bani? Mulți […]…

- In Monitorul Oficial al Romaniei a fost publicata decizia Consiliului de Administratie al societatii Neptun Olimp S.A., asupra ordinii de zi aprobate in sedinta convocata in data de 29 august 2022.Consiliul de Administratie al societatii Neptun Olimp SA, in sedinta din data de 29.08.2022, a ales in…