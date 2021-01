Stiri pe aceeasi tema

- Primarul din Campulung Muscel, Elena Lasconi, fosta prezentatoare la PRO TV, a refuzat sa amplaseze in oraș un brad donat deoarece nu arata ca in poze. Edilul șef a spus ca bradul era aproape chel, crengile fiind rupte in timpul transportului și montajului. Acum, ea a cerut sa fie taiat un brad uriaș,…

- Mike Ryan, directorul Programului pentru urgente sanitare al OMS, a avertizat luni ca omenirea risca viitoare pandemii daca sufera de „amnezie” si nu invata din criza actuala de coronavirus, transmite Reuters, citata de Agerpres.

- Un barbat in varsta de 31 de ani a fost condamnat joi, la 21 de luni de inchisoare, pentru ca a aruncat cu oua la o secție de poliție, in timpul unui protest din 21 iunie, 2019. Sentința dura pronunțata de tribunal vine in urma incercarilor autoritaților de a contracara disidența politica pe teritoriul…

- Horoscop 26 noiembrie 2020. O noua zi, o noua provocare pentru nativi. Cum vor face fața neînțelegerilor și surprizelor neașteptate? Problemele financiare bat la ușa pentru Raci. Horoscop 26 noiembrie 2020. Berbec Te-ai concentrat…

- Un protest spontan a izbucnit astazi, 23 noiembrie 2020, la porțile societații Star Transmission, din Cugir, pe fondul nemulțumirilor angajaților de modul in care aceștia sunt tratați de conducerea societații. Potrivit imaginilor, grupuri intregi de oameni s-au adunat in fața porților firmei, precum…

- Cafeaua poate fi preparata in diferite metode, ce țin nu doar de preferințele celui care se ocupa de acest proces, ci și de resursele pe care le are la indemana. Timpul este una dintre aceste reruse, iar metodele de preparare la care poți avea acces iți permit sa economisești aceasta resursa, atat de…

- Studiul a fost desfașurat în perioada 30 octombrie – 4 noiembrie 2020 de agenția de cercetare de piața Wisemetry Research și a avut ca scop informarea publicului cu privire la provocarile aparute în contextul restricțiilor de mobilitate impuse ca masura de prevenire a raspândirii…

- Personal subechipat in fata coronavirusului, acces la spital refuzat rezidentilor bolnavi: caminele pentru varstnici din Belgia au fost "abandonate" de autoritatile publice in timpul pandemiei, a denuntat luni organizatia Amnesty International, intr-un raport citat de AFP, noteaza Agerpres. In tara…