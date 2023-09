Stiri pe aceeasi tema

- Trei tenismene romance, Alexia Iulia Marginean, Anastasia Safta si Maria Sara Popa, s-au calificat, in semifinalele turneului ITF de la Buzau, Trofeul Fundatiei Tiriac, avand premii totale de 15.000 de dolari, scrie Agerpres.

- Trei jucatoare romane de tenis au debutat cu dreptul, marti, la turneul ITF de la Buzau, Trofeul Fundatiei Tiriac, dotat cu premii totale de 15.000 de dolari, Alexia Iulia Marginean, Bianca Bulat si Denisa Elena Plesa, anunța Agerpres.Marginean a profitat de abandonul principalei favorite, Stefania…

- Jumatate din jucatoarele calificate in optimile de finala ale turneului de tenis Brasov Open (ITF), organizat de tenis Club Olimpia din Brasov si dotat cu premii totale de 15.000 de dolari, sunt romance.Stefania Bojica (1), Maria Sara Popa (3), Bianca Elena Barbulescu, Carmen Andreea Herea, Alexia…

- Tennis: Eight Romanians qualify for round of 16 at Brasov OpenHalf of the players qualified for the round of 16 of the Brasov Open (ITF) tennis tournament, organised by the Olimpia Tennis Club in Brasov and endowed with total prizes of USD 15,000, are Romanian, told Agerpres. Stefania Bojica…

- Jucatoarea slovena de tenis Tamara Zidansek s-a calificat in semifinalele turneului BCR Iasi Open (WTA 125), dotat cu premii totale de 100.000 de euro, vineri, dupa abandonul rusoaicei Daria Astahova, la scorul de 6-3, 3-3.Zidansek, cap de serie numarul opt, a obtinut victoria dupa o ora si 45 de…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu, principala favorita, s-a calificat, vineri seara, in semifinalele turneului BCR Iasi Open (WTA 125), dotat cu premii totale de 100.000 de euro, dupa ce a invins-o pe elvetianca Jil Teichmann cu 1-6, 6-4, 6-0.

- Perechea Monica Niculescu/Eri Hozumi (Romania/Japonia) s-a calificat, miercuri, in semifinalele probei de dublu din cadrul turneului de categorie WTA 250 de la Bad Homburg (Germania).Niculescu si Hozumi au trecut in sferturi de echipa favorita 2, Iana Sizikova/Kimberley Zimmermann (Rusia/Germania),…

- Jucatorul rus de tenis Andrei Rublev (7 ATP, favorit nr. 3) s-a calificat cu dificultate, vineri seara, in semifinalele turneului ATP 500 de la Halle (Germania), dotat cu premii totale de 2.195.175 de euro, dupa ce a trecut in sferturile de finala, in trei seturi, 3-6, 6-3, 6-4, de olandezul Tallon…