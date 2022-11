Stiri pe aceeasi tema

- Conform celui mai recent studiu pe zona sociala, a reiesit cum pregatesc romanii sezonul rece: 58% dintre ei declara ca le va fi foarte greu sa achite facturile pentru utilitați in iarna care urmeaza, iar 50% sunt ingrijorați ca nu vor reuși sa incalzeasca locuința. Oamenii au identificat solutii pentru…

- „Explodate grozav, grozav, la un pensionar de 15 milioane (1500 de lei – n.r.) sa iți mai cumperi, ia uite cat e branza de scumpa. Iei doua kilograme de branza, nu mai ajung banii de medicamente”, spune un pensionar.Producatorii spun ca vor fi nevoiți sa mareasca prețurile. Asta din cauza facturilor…

- Temperaturi anormal de ridicate se inregistreaza in unele parți ale Europei, in special in Franța și Spania, din cauza brizei africane. Unele parți din vestul Statelor Unite se confrunta deja cu un inceput de iarna. O zona larga de presiune scazuta a ramas la vest de Insulele Britanice in cursul…

- Anvelopele de iarna sunt facute pentru condiții meteorologice sub 7 grade C și sunt destinate in principal pentru zapada și gheața. Deși cele standard sunt perfecte pentru utilizarea pe tot parcursul anului, aceste anvelope de iarna pot oferi mai multa aderența in condiții alunecoase, lucru benefic…

- Cresterea preturilor tuturor produselor de pe piata culmineza, in iarna care sta sa vina, cu facturile la gaze, care se anunta mult mai mari fata de anul trecut. Plafonarea pretului gazelor este, de fapt, o „fantoma“ care ii ajuta doar pe cei care au semnat contract de furnizarea a gazelor la un pret…

- Noile reglementari vor intra in vigoare odata cu sezonul rece in peninsula, Italia fiind printre cele mai recente țari care iau masuri in privința penuriei de aprovizionare cu gaze europene declanșate de invazia Rusiei in Ucraina, potrivit BBC.Conform unui nou decret guvernamental, cladirile vor avea…

- O campanie nationala de economisire a energiei ii indeamna pe finlandezi sa scada cu 1 grad Celsius temperatura obisnuita de incalzire a locuintelor lor in iarna viitoare si sa isi reduca timpul petrecut la dus si la sauna. Oamenii din Finlanda vor fi de asemenea sfatuiți sa nu isi mai incalzeasca garajele…

- Iarna viitoare va fi una cumplita si vom vedea preturi uriase la energie, fabrici care se inchid si oameni care raman in bezna si frig, pentru ca nu isi vor putea plati facturile, daca Guvernul nu ia de urgenta masuri, a afirmat șeful Alro Slatina Marian Nastase. Oamenii nu vor mai avea bani sa-și…