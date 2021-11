Stiri pe aceeasi tema

- Agenția Italiana pentru Siguranța Zborului a extras datele din cutia neagra a avionului pilotat de miliardarul Dan Petrescu, prabușit pe 3 octombrie, informeaza G4media, care citeaza Corriere della Sera. Procurorii Parchetului din Milano, alaturi de specialiști in aeronautica, incep studierea datelor.Agenția…

- Incepand din luna ianuarie 2022, in Italia, a treia doza de vaccin anti-Covid va fi administrata la toata populația, a anunțat vice-ministrul Sanatații Pierpaolo Sileri. Intr-adevar, a treia doza este necesara tuturor, a afirmat acesta la Radio Capital. In prezent, in Italia, a treia doza este rezervata…

- Un roman care locuiește de 28 de ani la Milano a mers la locul tragediei unde și-a pierdut viața omul de afaceri Dan Petrescu și familia sa și a aprins o lumanare. Tanarul a adus cu el și un tricolor...

- Avionul privat romanesc Pilatus PC-12, cu numarul de inmatriculare YR-PDV, s-a prabușit cu 156km/ora. Aeronava decolase de doar cateva minute, de pe aeroportul Milano Linate, cand s-a produs tragedia in urma careia, omul de afaceri Dan Petrescu și familia sa și-au pierdut viața. Ultimul contact radio…

- Ziaristii din Italia publica numele victimelor accidentului aviatic care a avut loc duminica, 3 octombrie, la Milano. 8 persoane au murit, printre care si sotia si fiul magnatului roman Dan Petrescu. In tragedie a pierit inca o familie: mama, tatal, fiul si bunica.

- Un avion privat inmatriculat in țara noastra și pilotat de miliardarul Dan Petrescu s-a prabușit in apropierea aeroportului Linate din Milano. Avionul, un Pilatus PC12 inmatriculat YR-PDV, a decolat de la aeroportul Linate din Milano cu destinația Olbia, insa dupa un tur de aeroport s-ar fi prabușit…

- Un avion de mici dimensiuni folosit pentru turism s-a prabusit duminica la marginea orașului Milano, nordul Italiei, ducând la moartea a sapte pasageri si a pilotului, cetatean român, potrivit mass-media din Italia, informeaza AFP. Aparatul, un…

- Nu doar in Romania au fost proteste fața de masurile luate din cauza pandemiei. Susținatorii mișcarii Vestele galbene au ieșit in mai multe orașe din Franța pentru a manifesta fața de pașapoartelor COVID și a vaccinarii obligatorii. Și in Italia au loc incidente similare. La Paris situația a degenerat…