Stiri pe aceeasi tema

- Liceenii care vor sa studieze la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj isi pot incerca de pe acum puterile. Astazi a avut loc pre-admiterea la Facultatea de Matematica si Informatica, la care s-au inscris aproape 1.800 de liceeni.

- Cu toate ca, pe timpul nopții, corpul nostru nu face nimic altceva, in afara de a sta intins, fara sa se miște, de fapt, in interiorul lui se petrec o gramada de activitați de care nu suntem conștienți, pentru ca nu le simțim. Ochii nu se relaxeaza pe parcursul nopții, ba chiar devin mult mai activi…

- Constantin Budescu a vorbit despre meciul cu AFC Hermannstadt, 0-3, din sferturile Cupei Romaniei, și a spus ca echipa roș-albastra trece printr-o perioada dificila. "A fost rușinos. Nu am putut face mai mult. Adversarii au jucat mai bine și trebuie felicitați. Meritau victoria. Ei s-au acomodat mai…

- Studiul publicat recent in revista de specialitate British Medical Journal scoate la iveala o posibila legatura intre consumul de mancare „ultra-procesata” si cancer. Desi este nevoie si de alte studii pentru confirmare, cercetatorii...

- In momentul reincalzirii, unele alimente isi schimba compozitia si isi pierd proprietatile nutritive, multe dintre ele devenind toxice, avertizeaza specialiștii.Citeste si: Protestele DE AMPLOARE din salile de judecata continua: Grefierii, ACUZATII la adresa ministrului Muncii Spanac…

- Dan Nistor, noul decar al lui Dinamo, revenit in aceasta iarna dupa experiența CFR Cluj, a prefațat duelul de duminica cu CS U Craiova. "Sunt foarte bucuros ca m-am intors. Maine ne asteapta un meci important si trebuie sa castigam cele trei puncte. Ne va astepta un meci foarte, foarte greu, cu o echipa…

- In legatura cu anturajul epidemiologic nefavorabil privind rujeola in Romania și Ucraina, țari vecine, unde rujeola a capatat raspandire epidemica, s-a creat un pericol real de import al infecției in Republica Moldova, cu raspandirea ei locala, anunța Ministerul Sanatații.

- Amy Everet, o adolescenta de 14 ani care a devenit imaginea unui cunoscut brand australian, și-a pus capat zilelor din cauza mesajelor pe care le-a primit pe rețelele de socializare. Cazul a șocat opinia publica din Australia iar parinții fetei trag un semnal de alarma cu privire la campaniile de harțuire…