- Zeci de detinuti din inchisoarea din Cremona, din nordul Italiei au dat foc celulelor lor, in semn de protest fata de retragerea unui medicament psihotrop. Au provocat astfel un incendiu care a obligat autoritatile sa evacueze circa 80 de detinuti pana cand flacarile au putut fi controlate de pompieri.

- In lunile iunie și iulie, comunitatea LGBTQ+ din Europa organizeaza mai multe evenimente de celebrare a diversitații. In acest an Kiev Pride se va comasa cu Varșovia Pride și va avea loc in orașul polonez, scrie Euronews . Dupa doi ani de pandemie in care evenimentele cu mase de oameni au fost interzise,…

- Vlad Gherman și iubita lui, actrița Oana Moșneagu, petrec o vacanța in doi pe taramurile Italiei, iar fostul iubit al Cristinei Ciobanașu a facut un gest surprinzator pentru noua lui partenera. Aparent, actorul și-a „schimbat” numele cu cel al partenerei lui pe un certificat pe care l-a primit dupa…

- Inter Milano era favorita clara inaintea restanței cu Bologna, a inscris prima și victoria parea o simpla formalitate pentru echipa lui Simone Inzaghi. A venit insa momentul in care portarul Ionuț Radu a comis o eroare uriașa și rivala AC Milan are acum prima șansa la caștigarea titlului de campioana…

- Surpriza de mari proporții, joi seara, la Palermo, unde nationala de fotbal a Italiei, campioana europeana en titre, a fost eliminata din cursa pentru calificarea la Cupa Mondiala din 2022 de Macedonia de Nord, care a invins-o cu 1-0 in semifinalele barajului pentru turneul final din Qatar. Echipa din…

- Unii istorici au fost de acord ca Winston Churchill denumea Italia “partea moale” a Europei, atunci cand a susținut folosirea sudului țarii ca front pentru a submina stapanirea Germaniei naziste pe continent. Reputația de vulnerabilitate a persistat inca de la sfarșitul razboiului. Criticii au vazut…