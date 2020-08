Italia - Un urs a fost capturat în Alpii italieni după ce a atacat un poliţist Un urs salbatic a fost capturat in Alpii italieni dupa ce a ajuns intr-o localitate montana si a atacat un ofiter de politie, au anuntat duminica autoritatile din provicia Trentino, citate de agentia DPA.



Ursii, o specie pe cale de disparitie, provoaca ingrijorari tot mai mari in Trentino, o provincie din Alpi vecina cu regiunea Tirolul de Sud.



Atacul a avut loc sambata, in jurul orei locale 22:30 (20:30 GMT) in Andalo, la aproximativ 35 de kilometri nord-vest de capitala provinciei, Trento.



Ursul, cu varsta de circa doi ani si jumatate si cu o greutate de 121… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

