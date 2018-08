Italia - Un speolog rănit, salvat după o operaţiune de 48 de ore Salvamontistii italieni au anuntat luni ca au reusit sa scoata la suprafata un speolog ranit, blocat de sambata intr-o pestera aflata la granita cu Slovenia, informeaza AFP.



Barbatul de 33 de ani, originar din Trieste (nord-estul Italiei), cazuse sambata, la inceputul dupa-amiezii, 20 de metri in timp ce explora o galerie aflata la 200 de metri sub varful Muntelui Kanin (2.200 de metri).



Speologul a vazut din nou lumina zilei luni la pranz, legat pe o targa.



Speologul a vazut din nou lumina zilei luni la pranz, legat pe o targa.

Echipele de interventie au evocat o operatiune de salvare "dificila", in care au fost nevoite sa utilizeze

Sursa articol: agerpres.ro

