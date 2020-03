Stiri pe aceeasi tema

- Bancnotele de dolari care ajung in SUA dupa ce au circulat in Asia vor intra in carantina, pentru a limita riscul de propagare a noului coronavirus, a anuntat vineri o purtatoare de cuvant a Bancii Centrale americane (Fed), informeaza AFP, citata de Agerpres.Citeste si: Beuran ramane BLOCAT…

- Guvernul italian a decis sambata trimiterea a 20.000 de specialisti suplimentari in spitalele din tara pentru a face fata epidemiei de coronavirus care afecteaza peninsula, Italia fiind cea mai afectata tara de pe continentul european, informeaza AFP. Potrivit masurii, luata la finalul…

- Masuri speciale la Scoala de Agenti de Politie ”Vasile Lascar” din Campina de teama infectarii cu virusul chinezesc. Elevii nu mai au voie sa-si comande din oras mancare de tip fast food sau pizza.

- Persoanele care vin din China continentala sau din una din cele 12 localitati din Italia, intra in carantina timp de 14 zile, in spatii destinate in acest scop,imediat dupa revenirea in Romania.

- Culmea ironiei, in Iran. Viceministrul Sanatatii s-a facut remarcat in ultimele zile prin declaratii prin care nega existenta virusului la un numar mare in tara sa. El a declarat ca daca exista un sfart din cifrele oficiale, el isi va da demisia.La doar cateva ore, tocmai el a fost depistat pozitiv…

- Starea romanului infectat cu coronavirus este buna, a anunțat, vineri, Ministerul de Externe, care precizeaza și faptul ca ceilalți 16 romani de pe vasul Diamond Princess nu au gripa noua. Barbatul, ospatar pe vas, este internat intr-un spital din Japonia.Ministerul de externe a revenit, vineri,…

- Virusul ucigas din China ar putea fi oprit cu ajutorul unui vaccin! Un grup de cercetatori timiseni au gasit solutia care ar putea salva milioane de oameni, doar ca pentru a o pune in practica este nevoie ca marii producatori de vaccinuri sa intervina.