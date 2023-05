Italia sub ape. Cinci persoane au murit Cinci persoane au murit, iar mii de oameni sunt stramutați din regiunea Emilia Romagna. Circulația trenurilor e oprita, iar școala este suspendata din cauza ploilor din ultimele zile. Municipalitatea din Bologna a anunțat cod roșu de alerta, iar ploile continua și astazi. Mai multe rauri au iesit din matca in Romagna, partea estica a regiunii, pe malul Marii Adriatice, fortand locuitorii unor orase precum Cesena sa se urce pe acoperisul locuintelor, de unde pompierii i-au preluat cu ajutorul elicopterelor sau al barcilor pneumatice. La Riccione si la Rimini, valurile marii au ajuns sa masoare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

