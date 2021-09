Italia: Speranța de viață scade cu 1,2 ani, iar la Bergamo cu 4,3 În 2020, din cauza pandemiei, speranța de viața la naștere a scazut cu 1,2 ani, oprindu-se la 82 (79,7 ani pentru barbați și 84,4 pentru femei). La nivel regional însa, zonele cele mai afectate, cum ar fi Bergamo, Cremona și Lodi, au înregistrat în rândul barbatilor o scadere de 4,3 și 4,5 ani, potrivit ANSA.



Pentru femeile care locuiesc în Bergamo, speranța de viața a fost redusa cu 3,2 ani. Aceste schimbari - scrie ISTAT - "aduc modificari importante în clasamentul speranței de viața pe provincie, astfel, comparativ cu 2019, Lodi, Bergamo,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

