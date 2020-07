Stiri pe aceeasi tema

- Senatorii italieni i-au ridicat joi imunitatea fostului ministru de interne Matteo Salvini, ceea ce deschide calea trimiterii sale in judecata sub acuzatii privind sechestrarea de migranti, relateaza Reuters si AFP, informeaza Agerpres.Citește și: ONU le cere statelor sa NU profite de pandemie…

- Marea Britanie a convenit cu SUA sa inlature o "anomalie" care a permis sotiei unui oficial american sa revendice imunitatea diplomatica impotriva urmaririi penale, dupa ce ea a fost implicata intr-un accident rutier in care tanarul britanic Harry Dunn, in varsta de 19 ani, a fost ucis, informeaza…

- Italia a inregistrat duminica 165 noi decese, fata de 194 in ziua precedenta, a anuntat Agentia de protectie civila, precizand in acelasi timp ca bilantul zilnic de noi imbolnaviri este de 802, fata de 1.083 sambata, relateaza Reuters, anunța AGERPRES.Bilantul total al pandemiei de la izbucnirea…

- Liderul opozitiei italiene de dreapta radicala Matteo Salvini a pierdut din popularitate in timpul crizei provocate de pandemia COVID-19, in timp ce premierul Giuseppe Conte si-a crescut popularitatea sub efectul fenomenului de ''raliere in jurul steagului'' conform caruia populatia…

- Italia planuieste sa acorde permise de munca catorva mii de migranti fara acte pentru a-i ajuta pe agricultori sa faca fata epidemiei de COVID-19, care a intrerupt fluxul de mana de lucru ieftina din strainatate, a declarat marti o sursa politica citata de Reuters. Planul in acest sens, care este…

- Echipa Sassuolo este prima din Serie A care a revenit la antrenamente dupa relaxarea restrictiilor impuse de autoritatile din Italia in contextul pandemiei de coronavirus, scrie Reuters potrivit Agerpres. Gruparea a postat pe contul sau de Twitter un filmulet in care apar mai multi jucatori antrenandu-se…