Italia: Rețeaua "PetrolMafias" a fost destructurată / Active de un miliard de euro, confiscate Poliția italiana a pus capat unei fraude masive cu combustibili a clanurilor mafiote, arestând joi aproximativ 50 de suspecți, inclusiv un nume important din industria petrolului, potrivit AFP.



Operațiunea &"PetrolMafias&" a facut posibila confiscarea a aproape un miliard de euro în active (proprietați, afaceri, numerar) legate de spalarea banilor și evaziunea fiscala prin produse petroliere.



Anchetatorii suspecteaza ca celebrele clanuri Camorra (mafia napolitana) și &"Ndrangheta (mafia calabreza) ar fi organizat acest trafic, caracterizat prin &"sinergia daunatoare dintre…

Sursa articol: hotnews.ro

