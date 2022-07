Italia relansează turismul în pielea goală. Unde vor fi hoteluri și stațiuni pentru nudiști Sardinia vrea sa se bazeze pe naturism pentru a stimula turismul, sector afectat in Italia de pandemia Covid-19 și de criza economica. Insula intenționeaza sa creeze hoteluri, trasee de drumeție și o stațiune pentru nudiști. Scopul este de a capta o piața in plina creștere: in prezent, se estimeaza ca exista 50. 000 de naturiști […] The post Italia relanseaza turismul in pielea goala. Unde vor fi hoteluri și stațiuni pentru nudiști first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Banica și soțul ei au decis ca este momentul sa se bucure de timp de calitate in doi, așa ca și-au lasat copiii acasa și au plecat ca doi indragostiți in Sardinia. Ei bine insa, daca in prima zi cand au ajuns in vacanța nu au putut sa iși faca o impresie, acum au venit cu o reacție cu care și-au…

- Destinatia preferata de turistii romani in Grecia se confrunta cu un val de cazuri de COVID-19.Directorul Centrului de Sanatate din Prinos, Thomas Angelopoulos, atrage atenția cu o postare pe Facebook legata de izbucnirea cazurilor de coronavirus pe insula Thassos.„Din cauza unui focar mare de incidente…

- Inca o țara mediteraneana aflata printre preferatele romanilor ridica toate restricțiile de calatorie, incepand de pe 25 iulie. Malta renunța la obligativitatea testului negativ COVID-19 la intrarea in țara, pentru persoanele nevaccinate, a anunțat Mark Neville Farrugia, reprezentantul malta.ro, cel…

- Grupul TUI, unul dintre cei mai mari operatori de turism din lume, se asteapta in 2022 la cel mai ridicat nivel al cererii pentru Grecia inregistrat vreodata, a afirmat duminica directorul de comunicare, Aage Duenhaupt, pentru agentia elena de presa, transmite Reuters. Turismul este responsabil pentru…

- A venit vara, iar mulți romani și-au planificat deja concediile din aceasta perioada. Unii prefera sa mearga la mare, la munte sau sa viziteze cele mai importante capitale europene. In schimb, cei de la European Best Destinations, cel mai vizitat site de turism european, au ales cele mai bune plaje…

- De miercuri, turiștii care ajung in Italia nu mai sunt obligați sa prezinte dovezile de vaccinare anti-COVID sau testare Turistii și calatorii care sosesc in Italia nu vor mai trebui sa prezinte, incepand de miercuri, dovezile care atesta ca s-au vaccinat, recuperat sau testat impotriva noului coronavirus,…