Italia a inceput vineri sa elimine treptat restrictiile COVID-19, punind capat starii de urgenta declarate in urma cu peste doi ani. Totusi, ministrul Sanatatii, Roberto Speranza, a atras atentia ca pandemia nu are „un buton off”, deci nu s-a terminat. Starea de urgenta a fost introdusa in Italia pe 31 ianuarie 2020 si s-a incheiat oficial joi, transmite mediafax.ro. „Incepe o noua faza. Ast