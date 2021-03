Italia nu mai așteaptă vaccinurile europene. Va produce LUNAR 10 milioane de vaccinuri Sputnik V Incepand din luna mai, Italia va produce in fiecare luna, 10 milioane de doze din vaccinul rusesc anti-COVID-19 Sputnik V. O companie farmaceutica italiano-elvețiana a semnat, impreuna cu Fondul suveran rus (RDIF), care deține serul Sputnik V, un acord pentru producția acestui vaccin in Peninsula. ”Productia este in curs de implantare pe teritoriul Italiei, cu […] The post Italia nu mai așteapta vaccinurile europene. Va produce LUNAR 10 milioane de vaccinuri Sputnik V appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

