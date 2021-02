Miscarea 5 Stele (M5S), careia ii apartin o treime dintre parlamentarii italieni, se va consulta joi cu membrii sai pentru a decide daca il va sprijini pe Mario Draghi in formarea guvernului, noteaza AFP. Foto: (c) Ufficio Stampa Camera dei Deputati/Handout via REUTERS M5S, anti-sistem pana la instalarea la putere, prevazuse initial un vot online, de miercuri 12:00 GMT pana joi 12:00 GMT, pentru a permite militantilor sai sa decida daca miscarea trebuie sa sustina guvernul pe care fostul presedinte al Bancii Centrale Europene incearca sa-l formeze. Miercuri dimineata, un mesaj postat pe blogul…