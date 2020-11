Stiri pe aceeasi tema

- In urma intalnirii avute de polițiștii suceveni cu reprezentanții Arhiepiscopiei Sucevei și Radauților pentru responsabilizarea cetațenilor in contextul epidemiologic de astazi, reprezentanții bisericii au transmis tuturor parohiilor și preoților recomandarile polițiștilor, preoții avand un rol ...

- Giovanni Carilli si Giampiero Nobili sunt singurii locuitori din Nortosce, un sat izolat din centrul Italiei, insa ei insista sa poarte masti in aer liber din respect reciproc, relateaza CNN. In Italia, mastile sunt obligatorii in spatii publice inchise si deschise, iar aceasta regula este respectata…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, marți, la Cotroceni, ca cei care contesta masurile luate pentru oprirea pandemiei intretin o stare de neincredere cu efecte nocive majore asupra sanatatii publice. SURSE: Masca, obligatorie in spațiile deschise in județele unde rata de infectare va depași 3…

- In curand, italienii vor avea obligația de a purta masca și pe strada in permanența, pentru a preveni raspandirea COVID-19 . Informația a fost oferita chiar de ministrul sanatații din Italia, Roberto Speranza. Acesta a explicat in Camera Deputațilot ca guvernul intenționeaza „sa extinda obligatia de…

- Președintele Klaus Iohannis a catalogat drept jalnic gestul facut de un profesor de sport de la Liceul Sportiv din Oradea, care s-a filmat in clasa purtand o masca de carnaval și i-a indemnat pe copii sa nu respecte regulile anti COVID-19.Totodata, Klaus Iohannis a precizat ca nu se poate tolera o astfel…

- Ingeniozitatea poporului roman nu poate fi pusa la indoiala. Ce nu reuște Guvernu, cu toate miliardele alocate de la buget, poate face o simpla cetațeana care probabil ca nu are bani nici sa-și cumpere o masca, mai ales daca nu poate sa aștepte pana cand dom Nelu Tataru va gasi rezolvarea. Iat-o in…

- Grupul de Comunicare Strategica prezinta o serie de reguli și recomandari de conduita sanitara pe care elevii trebuie sa le aiba in vedere odata cu inceperea anului școlar pentru a preveni raspandirea noului coronavirus (COVID-19). 3 lucruri ne țin in siguranța pe noi, dar și pe ceilalți, in orice situație…

- Uber a anunțat ca va cere pasagerilor, care au refuzat anterior sa poarte maști de protectie, sa faca un selfie pentru a verifica daca poarta masca inainte de a li se permite sa foloseasca aplicația, transmite Independent.Uber va impune pasagerilor, care au refuzat sa poarte o masca de protectie anterior,…