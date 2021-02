Stiri pe aceeasi tema

- Numele prim-ministrului Italiei nu conteaza, dar intentiile lui da, a declarat miercuri liderul partidului de extrema dreapta Liga, Matteo Salvini, referitor la posibilitatea instalarii unui guvern condus de Mario Draghi, fost presedinte al Bancii Centrale Europene, informeaza Reuters. …

- Premierul britanic Boris Johnson a facut apel miercuri la incetarea "scenelor rusinoase" de la Washington, unde protestatarii au invadat cladirea Capitoliului in timpul sesiunii Congresului pentru certificarea rezultatelor la alegerile prezidentiale din noiembrie din SUA, relateaza Reuters. …

- Discutii pentru formarea noului guvern Foto: cdep.ro Șeful PNL Ludovic Orban, co-președintele USR PLUS, Dan Barna, și liderul UDMR, Kelemen Hunor, au decis sa continue discuțiile pentru formarea noului guvern. Într-o declarație comuna ei au susținut ca toate soluțiile sunt pe masa…

- Liberalii au votat in unanimitate doua variante pe care le vor propune in negocierile cu USR PLUS și UDMR pentru constituirea unei majoritați parlamentare și formarea unui nou Guvern. Președintele PNL, Ludovic Orban a declarat ca formațiunea are o pondere de 55 la suta in cadrul acestei majortiați parlamentare,…

- Liberalii iau în calcul varianta ca Ludovic Orban sa fie propus din nou premier ca soluție a deblocarii negocierilor cu USR-PLUS și UDMR pentru formarea noului Guvern. Varianta va fi discutata în ședința pe care liderii PNL o au marți seara. au declarat pentru HotNews.ro surse din partid.…

- Porcsalmi Balint a anunțat pe Facebook ca demisioneaza de la șefia partidului UDMR. El indeplinea funcția de președinte executiv.„Suntem dupa doi ani dificili și patru alegeri reușite pentru UDMR. Sunt recunoscator colegilor mei și voluntarilor noștri cu care am luptat impreuna. In 2017 am fost ales…

- Conducerea liberala se reuneste marti dimineata in sedinta pentru a discuta strategia de negociere pentru formarea unei majoritati parlamentare si implicit a noului Guvern, ca urmare a alegerilor parlamentare din 6 decembrie. Dupa-amiaza, liderii liberali urmeaza sa discute cu presedintele Klaus Iohannis.

- Prim-ministrul bosniac Zoran Tegeltija a fost testat pozitiv la noul coronavirus si a intrat in autoizolare la locuinta sa, a anuntat sambata guvernul de la Sarajevo, transmite Reuters. Tegeltija prezinta simptome usoare de COVID-19, iar starea sa de sanatate este stabila, precizeaza comunicatul…