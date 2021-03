Stiri pe aceeasi tema

- Toate scolile situate in regiunile cu risc ridicat vor trece la invatamantul la distanta de la acest sfarșit de saptamana, mai exact de sambata. Pana in prezent erau inchise doar scolile secundare situate in zonele rosii.Anunțul a fost facut de ministrul Sanatații, Roberto Speranza intr-o conferința…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu s-a grabit sa-i raspunda, sâmbata, pe Facebook, premierului care l-a invitat sa-l contacteze telefonic pentru a vorbi despre proiectul bugetului de stat, acesta acuzând ”nenorocirile” lasate în urma de social-democrați. Ciolacu i-a recomandat…

- UPDATE Premierul Florin Cițu a declarat, vineri, la cateva ore dupa incendiul in care au murit 5 oameni la Spitalul „Matei Balș”, ca nu s-a invațat nimic din tragediile trecute și ca „așa nu mai merge”. Florin Cițu a spus ca „metehnele” din sistemul romanesc și-au facut apariția și vineri, in cazul…

- Cu o poveste inspirata din fapte reale și o distribuție excepționala, in care se regasesc Olga Kurylenko, Lambert Wilson și Eduardo Noriega, Traducatorii/ Les traducteurs, un thriller franțuzesc plin de suspans și empatie, regizat de Regis Roinsard și distribuit de Independența Film, va avea premiera…

- Fostul premier Matteo Renzi și-a retras partidul din coaliția de guvernare a Italiei, provocând haos politic la Roma, anunța Politico.Renzi, al carui partid Italia Viva este un partener junior în coaliția cu Mișcarea 5 Stele și Partidul Democrat, a amenințat de mai multe zile ca…

- Un roman de 20 de ani a fost condamnat la inchisoare in Italia dupa ce a participat la mai multe furturi din locuințe de lux din centrul orașului Milano. A avut doi complici, cetațeni sarbi, unul dintre ei minori, scrie digi24.ro .

- Municipiul Constanta iese din carantina vineri, la ora 20. Rata infectarilor in municipiul Constanta era joi, cand INSP a avizat iesirea din carantina, de 4,50. Directia de Sanatate Publica a anuntat joi, ca a facut o analiza de risc si a primit avizul INSP pentru ridicarea carantinei in municipiul…

- Senatoarea USR Florina Presada apreciaza ca alegerile parlamentare „au fost pierdute” de USR PLUS si a afirmat ca votantii aliantei „vor un alt fel de politica”, iar vina pentru scorul obtinut apartine conducerii, careia ii cere demisia. Rafila s-a speriat de propunerea lui Ciolacu: A fost o adevarata…