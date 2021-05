Stiri pe aceeasi tema

- Odata cu apariția pandemiei de Covid-19, telemunca a devenit o posibilitate pentru o mulțime de oameni din întreaga lumea, ceea ce înseamna ca biroul poate fi acum oriunde, de la o masa de bucatarie, pâna la o plaja cu nisip. În aceste condiții, sa te muți într-unul din…

- In Santa Fiora din Toscana si in Rieti, regiunea Lazio, administratiile platesc 50% din chiria locuintelor pentru cei care aleg sa se mute aici. Oamenii primesc pana la 200 de euro pentru sejururi pe termen lung intre doua si 6 luni.

- Cand coronavirusul lovea puternic Italia, anul trecut, mii de oamenii s-au mutat in zone depopulate, unde distanțarea sociala nu era o problema, iar rata de infectare era mica. Pentru a se alinia celor care au ales o „viața noua”, s-au dezvoltat așa-numitele „sate și orașe de lucru”, scrie CNN . Iar…

- Italia ramane inchisa pana in luna mai. De luni, peste jumatate din țara va fi in scenariul roșu, dupa ce Calabria, Toscana și Valle d'Aosta se alatura celor 7 regiuni și provinciei autonome Trento in care sunt deja in vigoare cele mai dure restricții. Cu inca 24.000 de noi infecții și 450…

- Restricțiile vor fi anunțate de premierul Mario Draghi dupa ședința de guvern de azi, dupa ce ieri, Italia a raportat aproape 26 de mii de noi cazuri de Covid-19 și 373 de decese, conform Reuters . Potrivit Reuters, in perioada 3-5 aprilie magazinele neesențiale vor fi inchise peste tot in țara in,…

- In ultimele 24 de ore, in Italia, au fost raportate 17.455 de cazuri noi de infecție cu noul coronavirus. Au murit 192 de persoane. Rata de pozitivitate a crescut cu aproape 1%, la 6,8%. De luni, 1 martie, Lombardia, Piemont si Marche vor trece din zona galbena in cea portocalie, in care barurile, restaurantele…