- In ultimele 24 de ore in Italia s-au inregistrat numai sase decese provocate de noul coronavirus, cel mai redus bilant al victimelor dupa 28 februarie, numarul total al deceselor asociate COVID-19 de la inceputul epidemiei ajungand in aceasta tara la 34.744, conform Protectiei Civile italiene, relateaza…

- In ultimele 24 de ore, s-au inregistrat 665 de noi cazuri confirmate si 161 de decese, potrivit Serviciului italian de Protectie Civila, citat de cotidianul La Stampa si de agentia Adnkronos. Numarul total al persoanelor vindecate a ajuns la 132.282. In prezent, in Italia sunt 62.752 de persoane…

- Situația din Milano , capitala economica a Italiei, „este o bomba” din cauza numarului mare de persoane infectate care circula, cu riscul de a provoca un nou val de contagiuni, a estimat vineri, reputatul virusolog Massimo Galli. „Au fost multe persoane care au ramas inchise acasa in condițiile in care…

- Situația din Milano, capitala economica a Italiei, „este un pic exploziva” din cauza numarului mare de persoane care ”se reîntorc în circulație”, cu riscul de a provoca un nou val de contagiuni, a estimat vineri un renumit virolog itaian pentru La Repubblica, citeaza…

- Statele Unite au inregistrat 1.883 de decese provocate de COVID-19 in ultimele 24 de ore, bilant in usoara scadere comparativ cu zilele anterioare, potrivit datelor furnizate de Universitatea Johns Hopkins, informeaza sambata AFP. Bilantul total al deceselor provocate in SUA de epidemia noului coronavirus…

- La Terapia Intensiva se afla marti 2.471 de persoane, cu 102 mai putine fata de ziua precedenta. Sunt inca internate cu simptome 24.134 de persoane, cu 772 mai putine fata de ziua precedenta, scrie La Repubblica. In ultimele 24 de ore au murit 534 de persoane (luni au fost 454), totalul deceselor…

- COVID-19. Datele comunicate de Protectia Civila luni nu sunt optimiste. In afara de informatiile referitoare la decese, care au crescut de altfel fata de duminica - 431, persoanele internate cu simptome sunt in total 28.023, cu 176 mai multe decat duminica. Conform oficialilor italieni, ramane…

- Numarul deceselor de coronavirus anuntat miercuri, 727, este cu 110 mai mic decat cel anuntat marti, 837. In total, numarul deceselor a trecut insa de 13.000, ajungand la 13.155. De asemenea, numarul total de cazuri infectate cu COVID-19 a ajuns in Italia la 110.574. Lombardia ramane inca…