- Italia va lansa o campanie de vaccinare anti-COVID gratuita si la scara larga la inceputul anului viitor. Cadrele medicale si persoanele in varsta vor avea prioritate, a declarat miercuri, in Parlament, ministrul Sanatatii Roberto Speranza, citat de Reuters și preluat de Agerpres.

- Italia a raportat vineri 827 de decese asociate maladiei COVID-19, in crestere fata de cele 822 de decese anuntate joi, si 28.352 de cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2, in scadere fata de ziua precedenta, cand numarul infectarilor a fost de 29.003, a anuntat Ministerul Sanatatii din aceasta tara,…

- Scolile si restaurantele din Ungaria vor fi inchise de marti, iar de la miezul noptii va intra in vigoare un orar prelungit de interdictie a circulatiei pe timp de noapte, a anuntat luni premierul ungar Viktor Orban pe pagina sa de Facebook.Citește și: Romania a intrat in mini-LOCKDOWN, la…

- 353 de decese asociate COVID-19 a raportat astazi Italia, cea mai mare cifra zilnica din 6 mai, fata de 233 inregistrate luni, a informat Ministerul Sanatatii din aceasta tara, potrivit Reuters. Peste 28.244 de cazuri noi au fost anuntate in ultimele 24 de ore, de la 22.253 luni. In total, 39.412 persoane…

- Europa bogata vs. Europa saraca. Cum lupta statele nordice cu pandemia, comparativ cu sudul continentului In contextul in care pandemia de coronavirus a lasat deoparte discutiile despre austeritate, intre economiile din Europa a inceput o cursa a cheltuielilor pentru iesirea din recesiune si revenirea…

- Italia a inregistrat un record de 26.831 de noi cazuri de COVID-19 si 217 de decese in ultimele 24 de ore, potrivit buletinului zilnic informativ al Ministerului Sanatatii si Protectiei civile, relateaza Agerpres, care citeaza dpa. Valul doi al pandemiei lovește la fel de puternic și in Spania, unde…

- Autoritatile regionale au anuntat in schimb ca decizia nu are o baza legala, creand conditiile pentru un conflict politic in regiunea unde au fost inregistrate peste o treime din cele 133.604 de cazuri noi de coronavirus depistate in ultimele doua saptamani, transmite Reuters. ”Sanatatea Madridului…