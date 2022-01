Italia împrumută Greciei un fragment din friza Parthenonului Un fragment din friza Parthenonului, unul dintre cele mai emblematice monumente ale antichitatii grecesti pe care Italia il detinea, a fost imprumutat Atenei pentru cel putin opt ani, pentru a fi expus la muzeul Acropole. Anunțul a fost facut luni de catre Ministerul grec al Culturii, potrivit AFP, transmite protv.ro. Fragmentul de friza, care infatiseaza un picior al zeitei Artemis, zeita v Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Un fragment din friza Parthenonului, unul dintre cele mai emblematice monumente ale antichitatii grecesti, pe care Italia il detinea, a fost imprumutat Atenei pentru cel putin opt ani pentru a fi expus la muzeul Acropole, a anuntat luni Ministerul grec al Culturii, potrivit AFP. Fragmentul…

- Hugo, fratele lui Diego Maradona, a murit la varsta de 52 de ani, iar medicii susțin ca fostul fotbalist ar fi suferit un atac de cord. El a fost gasit fara suflare in locuința lui din Monte di Procida, provincia Napoli, Italia. Anunțul decesului a fost facut de Clubul Napoli, unde și-a inceput cariera.

- Departamentul de Trezorerie al SUA a anunțat miercuri ca va autoriza unele tranzacții cu talibanii pentru a menține fluxul de ajutoare umanitare catre Afganistan. Cum milioane de oameni in Afganistan se confrunta cu riscul de foamete, președintele american Joe Biden a luat masuri pentru a permite mai…

- Intrarea in vigoare de luni in Italia a "super-certificatului verde" va fi insotita de controale sporite, iar documentul va fi cerut inclusiv celor care calatoresc cu autobuzul sau cu metroul, precum si celor care tranziteaza zonele de mare activitate comerciala, pentru a frana contagierile cu noul…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, aduce mulțumiri și aprecieri ministrului Culturii, suceveanul Bogdan Gheorghiu, care pe parcursul a mai bine de doi ani a reprezentat cu cinste liberalismul și Filiala PNL Suceava in Guvernul Romaniei, intr-o perioada grea și cu multe provocari.…

- Centrul European pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (ECDC) a analizat evolutia vaccinarii in intreaga Europa, in conditiile in care oamenii de stiinta sustin ca asa-numita „imunitate de turma” poate fi atinsa daca peste 75% pana la 80% din populatie este imunizata. Cu toate acestea, este clar ca…

- Cele 50 de persoane infectate cu COVID și in state grava vor fi tratate la doua spitale din Ungaria, urmand ca in urmatoarele zile sa fie puse la punct detaliile logistice, a anunțat ministrul ungari de Externe, Peter Szijjiarto, citat de Agerpres. Anunțul de la Budapesta vine in ziua in care Romania…