- Italia va introduce in programa scolara o disciplina obligatorie privind criza provocata de schimbarile climatice, fiind prima tara care face acest pas, relateaza joi agentia EFE, citata de agerpres.ro.

- Elevii italieni vor avea astfel de anul viitor o noua materie, care va aborda teme ce tin de problemele climatice si dezvoltarea durabila. Noii discipline, careia ii vor fi alocate 33 de ore tot anul, respectiv o ora pe saptamana, se va baza pe cele 17 obiective ale ONU pentru dezvoltare durabila.…

- Italia va deveni prima tara din lume care va introduce criza climatica si sustenabilitatea in curriculumul scolar obligatoriu, a anuntat ministrul italian al Educatiei, potrivit publicatiei The Guardian.

- Italia va deveni prima tara din lume care va adauga tematica schimbarilor climatice in programa stiintifica predata in scolile publice, a declarat marti ministrul Educatiei din aceasta tara,...

- Peste 90% dintre romani considera ca schimbarile climatice sunt reale, arata un studiu realizat pentru UNSAR, in septembrie 2019, de catre IRES. Dintre participanții la studiu care au declarat ca schimbarile climatice sunt reale, 46% considera ca acestea reprezinta o problema extrem de serioasa, pe…

- Activistii pentru lupta impotriva schimbarilor climatice planuiau sa foloseasca drone in jurul Aeroportului londonez Heathrow, vineri, intr-un efort controversat de a inchide cel mai aglomerat nod de calatorie al Europei, in weekend, informeaza AFP.

- Studiu: Cele mai consumate fructe din lume dispar pana in 2050, daca schimbarile climatice vor continua in ritmul previzionat Schimbarile climatice ar putea afecta culturile de banane in unele dintre cele mai importante tari producatoare si exportatoare, conform unui studiu citat luni de Press Association.…

- Cel mai important operator feroviar din Austria intentioneaza sa raceasca liniile de tren supraincalzite si vagoanele afectate de temperaturile din ce in ce mai ridicate, relateaza joi Xinhua.