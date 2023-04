Stiri pe aceeasi tema

- Ciocniri au avut loc sambata, in vestul Frantei, intre politisti si manifestanti care se opun construirii unui rezervor mare de apa destinat irigatiilor agricole relateaza Reuters.Mii de manifestanti s-au adunat la locul viitorului rezervor, in districtul rural Sainte-Soline, unde o manifestatie asemanatoare,…

- Pfizer a acceptat sa prelungeasca contractul cu Uniunea Europeana pentru furnizarea de vaccin impotriva Covid-19 din 2023 pana in 2026, cu reducerea numarului de doze furnizate cu 40% și cu termene mai lungi pentru furnizarea vaccinurilor. Unele țari nu sunt insa de acord cu aceste condiții, relateaza…

- Premierul italian Giorgia Meloni a declarat luni, 13 martie, ca guvernul sau s-a confruntat cu acuzații „atroce”, dar ca are conștiința impacata, dupa ce capacitatea Romei de a salva migranții de pe mare a fost pusa sub semnul intrebarii in urma mai multor naufragii, informeaza agenția de presa Reuters…

- Cu o capitalizare totala de aproximativ 680 de miliarde de euro (726,3 miliarde de dolari), valoarea companiilor listate la bursa din Milano ramane cu mult in urma altor burse din Uniunea Europeana. Anul trecut, 15 companii au abandonat Euronext Milano, inclusiv grupul de infrastructura Atlantia si…

- ”Actualul context international este unul extrem de complex, fie ca ne gandim la razboiul de agresiune al Rusiei impotriva Ucrainei, la crizele generate de acesta in plan economic, energetic si alimentar sau la efectele pandemiei Covid-19, pe care inca le resimtim. Anul 2022 a fost un an al provocarilor,…

- Seful grupului american Intel Corp, Pat Gelsinger, a declarat vineri pentru publicatia Corriere della Sera ca Italia este doar una dintre cele cateva tari luate in considerare pentru noua uzina de cipuri, iar o decizie ar urma sa fie anuntata pana la finalul anului, transmite Reuters. Recent, Intel…

- Zeci de mii de lucratori din domeniul sanatatii au protestat duminica la Madrid, pentru ceea ce spun ei ca este distrugerea sistemului de sanatate publica de catre guvernul regional conservator, transmite Reuters. Imbracati in haine albe si batand in tobe, multi au scandat: "Reducerea sanatatii publice…

- Ingrijorarile exprimate de oficialii din domeniul sanatații la nivel global determina China sa declare prematur ca a invins pandemia de coronavirus. Guvernul chinez a anunțat miercuri „victoria” impotriva virusului, relateaza Reuters. Eliminarea restricțiilor impotriva Covid de luna trecuta a declanșat…