- La 17 martie expira termenul legal pana cand ex-deputatul democrat Iurie Bolboceanu, acuzat de spionaj și tradare de patrie, poate fi ținut in arest, respectiv, acesta urmeaza a fi eliberat daca pana la aceasta data instanța de fond nu va pronunța o hotarare, transmite Ziarul de Garda.

- Judecatorii Tribunalului Prahova au luat o noua decizie in dosarul Petrotel Lukoil Instanta a dispus readministrarea probatoriului cu ascultarea inculpatilor anterior ascultati in cursul cercetarii judecatoresti si care consimt sa dea declaratie. "Dispune incunostintarea inculpatilor Bogdanov Andrey…

- Luigi di Maio este cel mai tanar vice-presedinte al Camerei Deputatilor din Parlamentul Italiei din toate timpurile si liderul partidului de drepta M5S (n.r – Miscarea 5 stele), partid care, conform sondajelor, va castiga alegerile din Italia din luna martie. In 2013, a fost ales ca…

- Dezvaluiri socante din sala de judecata de la procesul familiei Cosma. Procurorul a recunoscut ca au fost audiate aceleași persoane de doua ori, ca martori simpli, dar si ca martori cu identitate protejata. Judecatorii au fost uluiti de declaratiile halucinante ale procurorului DNA.…

- Un tanar care a fost implicat intr-un accident rutier mortal produs in vara anului 2010 la Gura Humorului a fost trimis in judecata, pentru ucidere din culpa, luna trecuta, la sapte ani si jumatate de la momentul tragediei. Se poate vorbi de un adevarat record in ceea ce priveste un dosar aflat in ...

- Liviu Dragnea a fost trimis in judecata de DNA pe 15 iulie 2016, fiind acuzat de savarsirea, in calitate de presedinte al Consiliului Judetean Teleorman, a infractiunilor de instigare la abuz in serviciu si instigare la fals intelectual. In acelasi dosar a fost trimisa in judecata si fosta sotie…