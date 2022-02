Tranzitia la automobilele electrice va pune in pericol aproximativ 73.000 de locuri de munca din Italia, avertizeaza mai multe sindicate si o organizatie patronala, care au cerut Guvernului sa inceapa discutiile cu privire la masurile necesare pentru sustinerea industriei auto. Analistii sustin ca sectorul auto din Italia ar putea fi lovit mai dur decat in alte tari din cauza marimii relativ mici a firmelor din aceasta tara si a amplorii investitiilor necesare pentru a respecta obiectivele incluse in planul climatic “Fit-For-55” al Uniunii Europene, printre care se numara si eliminarea automobilelor…