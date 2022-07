Mari suprafete de teren la sud de Roma au fost zone mlastinoase timp de mii de ani, pana cand, in anii 1930, un program de drenaj de proportii a transformat mlastinile infestate de malarie in terenuri agricole de prima mana, conform Reuters. Dupa 90 de ani, in locurile unde candva apa se regasea din abundenta, acum este din ce in ce mai putina, deoarece una dintre cele mai drastice secete din istoria recenta, alimentata de saptamani de temperaturi caniculare, a redus considerabil debitul izvoarelor locale. Dar infrastructura degradata si tevile neetanse inrautatesc o situatie deja dezastruoasa,…