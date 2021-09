Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul taliban din Afganistan nu poate fi recunoscut, a sustinut duminica ministrul de externe italian Luigi Di Maio, care le-a cerut guvernelor straine sa impiedice un colaps financiar care ar conduce la un flux masiv de migranti, relateaza agentia de presa Reuters. Italia detine in prezent presedintia…

- Femeile afgane nu ar trebui sa aiba voie sa lucreze alaturi de barbati, a declarat pentru Reuters un reprezentant al talibanilor. Implementarea unei astfel de pozitii ar insemna ca femeile ar avea interdictie sa lucreze in institutii guvernamentale, banci, institutii media si alte domenii.…

- Afganii spun ca se simt „doborati” in prima zi traita sub regim taliban, dupa retragerea trupelor americane din Afganistan. „Oamenii sunt amortiti, nu le mai pasa, nici mie nu-mi mai pasa de nimic. Generatia mea a pierdut totul in doar cateva ore. Oamenii sunt la pamant”.

- Premierul britanic Boris Johnson a promis miercuri ca le va oferi o primire ''calduroasa'' miilor de refugiati afgani care au ajuns in Regatul Unit, dupa ce a fost criticat pentru gestionarea evacuarilor din Afganistan, relateaza AFP. Guvernul britanic a anuntat ca afganii care au lucrat…

- Guvernul taliban va accepta orice migranti afgani ale caror cereri de azil au fost respinse in Europa dupa care acestia vor fi deferiti unui tribunal, a declarat un purtator de cuvant al talibanilor, citat de un ziar austriac, relateaza Reuters. Guvernul austriac conduc de conservatori a adoptat…

- Guvernul taliban va accepta orice migranti afgani ale caror cereri de azil au fost respinse in Europa dupa care acestia vor fi deferiti unui tribunal, a declarat un purtator de cuvant al talibanilor, citat de un ziar austriac, relateaza Reuters. Guvernul austriac conduc de conservatori…

- Guvernul britanic cere ca misiunile de evacuare din Afganistan sa continue si dupa termenul limita de 31 august, relateaza dpa. "Poate americanilor li se va permite sa ramana mai mult si vor avea sprijinul nostru complet daca se va intampla asa", a scris ministrul apararii Ben Wallace intr-un…

- Premierul britanic, Boris Johnson, a declarat vineri ca Marea Britanie va colabora cu talibanii, daca va fi necesar, dupa ce militantii au preluat controlul in Afganistan, si l-a aparat pe ministrul sau de externe, care a fost criticat pentru modul in care a gestionat situatia privind evacuarea cetatenilor…