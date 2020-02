Stiri pe aceeasi tema

- Cifrele sunt impresionante: peste 8000 de romani se afla chiar in localitatile italiene izolate, insa in regiunea de risc Lombardia dar si Veneto se regasesc in jur de 200.000 de romani. Riscurile sunt foarte mari in acest moment pentru tara noastra, conform declaratiilor lui Ludovic Orban.Premierul…

- Premierul interimar Ludovic Orban le spune romanilor sa fie calmi și sa se informeze din surse oficiale, sa urmareasca ce comunicate dau instituțiile direct implicate in privinta coronavirusului. Epidemia de coronavirus care a bagat in carantina mai multe localitati din Italia pun in alerta si autoritatile…

- Patru curse dinspre Italia aterizeaza la Chișinau, in aceasta seara. Deși Italia a devenit cea mai afectata țara din Europa de coronavirus, autoritațile moldovene nu au impus, deocamdata, masuri suplimentare de prevenție. Intre timp, in Romania, toți calatorii care se intorc din Veneto și Lombardia,…

- Autoritațile de sanatate publica din Romania vor include persoanele care sosesc in Romania din localitațile afectate din regiunea Veneto și din provincia Lodi/Lombardia sau care au calatorit in aceste localitați in ultimele 14 zile, in categoria celor care trebuie sa stea dupa intrarea in țara in condiții…

- Autoritatile romane au decis ca toate persoanele care vin in Romania din zonele Veneto si Lombardia din Italia, unde sunt confirmate multe cazuri de imbolnavire cu coronavirus, sau care au calatorit acolo in ultimele doua saptamani, sa fie plasate in carantina. Vor fi suplimentate masurile de control…

- Situație alarmanta in Italia, unde coronavirus a lovit brusc cu un numar mare de cazuri in ultimele 48 de ore. Noile cifre din Italia sunt chiar și mai inspaimantatoare ca pana acum. Conform oficialitaților s-a ajuns la peste 100 de cazuri de coronavirus, astazi, insa numarul ar mai putea crește. Autoritațile…

- Raed Arafat a declarat, despre situatia din Italia unde sunt mai multe cazuri de coronavirus, ca romanii nu trebuie sa intre in panica, „sa se urce in avion”, insa trebuie sa stie ca, daca vor veni in tara, vor intra automat in carantina timp de 14 zile. „Ceea ce este important este ascultarea recomandarilor…

- Autoritațile din Romania iau tot mai multe masuri pentru a preveni raspandirea coronavirusului. Astfel, dupa ce doua persoane au fost plasate in carantina intr-o locație secreta din București, iar controalele din aeroporturi au fost insaprite, acum, persoanele care vin din China, pe la punctele de trecere…