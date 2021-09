Italia a declarat RĂZBOI Covid-ului! Măsurile DURE au început de azi! Italia a trecut la masuri severe de aparare impotriva noului coronavirus. Luni, a inceput administrarea celei de-a treia doze de vaccin anti-COVID-19. Cine are prioritate la doza 3? Categoriile vulnerabile, ce reprezinta aproximativ trei milioane de persoane, conform indicatiilor Comitetului Tehnico-Stiintific italian. Situatia epidemiologica s-a stabilizat Asadar, Italia incepe astazi administrarea celei de-a treia doze […] The post Italia a declarat RAZBOI Covid-ului! Masurile DURE au inceput de azi! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Italia a inceput luni administrarea celei de-a treia doze de vaccin anti-Covid-19 populatiei din categoriile vulnerabile, ce reprezinta aproximativ trei milioane de persoane, conform indicatiilor Comitetului Tehnico-Stiintific italian, relateaza EFE, citata de Agerpres. Primele persoane care vor primi…

- Italia a inceput luni administrarea celei de-a treia doze de vaccin anti-COVID-19 populatiei din categoriile vulnerabile, ce reprezinta aproximativ trei milioane de persoane, conform indicatiilor Comitetului Tehnico-Stiintific italian, relateaza agentia EFE, preluata de Agerpres.

- Italia a inceput luni administrarea celei de-a treia doze de vaccin anti-COVID-19 populatiei din categoriile vulnerabile, ce reprezinta aproximativ trei milioane de persoane, conform indicatiilor Comitetului Tehnico-Stiintific italian, relateaza agentia EFE. Primele persoane care vor primi doza suplimentara…

- In urma cu scurt timp, Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița, a anunțat care sunt condițiile necesare pentru administrare celei de-a treia doze de vaccin impotriva Covid-19. Mai mult decat atat, medicul militar a afirmat ca in aceste momente platforma pentru imunizare este in lucru…

- Administrarea celei de-a treia doze de vaccin anti-COVID ar putea incepe in octombrie. Cine va avea prioritate. Coordonatorul campaniei... The post Administrarea celei de-a treia doze de vaccin anti-COVID ar putea incepe in octombrie. Cine va avea prioritate appeared first on Renasterea banateana .

- Serbia a autorizat administrarea celei de-a treia doze de vaccin anti-COVID-19. Autoritatile sanitare sarbe au autorizat a treia doza de vaccin anti-COVID-19 pentru persoanele... The post Serbia a autorizat administrarea celei de-a treia doze de vaccin anti-COVID-19 appeared first on Renasterea banateana…

- Israelul a inceput astazi administrarea celei de a treia doza de vaccin anti-COVID-19 persoanelor cu varsta peste 50 de ani, dupa ce a decis in cursul noptii sa scada varsta minima in speranta...

- Austria va incepe in octombrie administrarea celei de-a treia doze de vaccin anti-COVID-19 pentru consolidarea imunitatii persoanelor care au primit a doua doza cu noua luni inainte. Anunțul a fost facut de ministrul austriac al sanatatii, Wolfgang Muckstein, potrivit Agerpres, care citeaza agentia…