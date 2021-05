Stiri pe aceeasi tema

- Italia a ieșit invingatoare la concursul Eurovision 2021. Interpretul Maneskin a cucerit europenii cu piesa "Zitti e Buoni". In total italianul a acumulat 524 de puncte in urma simpatiei publicului și a juriului. Știrea se actualizeaza.

- Cu 26 de tari in competitie si 3.500 de spectatori testati in prealabil, arena Ahoy Rotterdam si-a aprins reflectoarele pentru o ultima noapte de muzica, scenografii imposibile si aritmii cauzate de distribuirea voturilor. Alaturi de castigatorii semifinalelor, pe scena vor concura reprezentantii tarii…

- Reprezentanta din Republica Moldova, Natalia Gordienko, a cintat in marea finala de la concursul Eurovision 2021. Artista a imbracat o rochie stralucitoare din cristale și o pereche de pantofi infrumusețate cu 9000 de pietre. Reamintim ca melodia ”Sugar” a fost compusa de Filip Kirkorov alaturi de o…

- Cu miza impartita intre Franta si Italia, marea finala a celei de-a 65-a editii a concursului Eurovision a inceput sambata seara la Rotterdam cu obisnuita sa parada de tari si cu gustul a cel putin un triumf incontestabil: un concert de gala de cel mai inalt nivel in vremuri de pandemie, relateaza EFE.…

- Portalul de știri Noi.md te invita sa urmarești LIVE marea finala a concursului Eurovision 2021. Astazi pe scena de la Rotterdam va ieși și reprezentanta Republicii Moldova. Natalia Gordienko va evolua sub numarul 14 cu melodia ”Sugar”. Hai Moldova!

- Finala concursului Eurovision, devenit celebru de-a lungul anilor datorita strasurilor, paietelor, costumelor extravagante si cantecelor ritmate, va marca marea revenire pe scena a acestei competitii muzicale, sambata seara, la Rotterdam, in fata unui public redus ca dimensiune din cauza restrictiilor…

- Prima semifinala a concursului Eurovision 2021 va avea loc marti. Concurentii fac ultimele repetiții, iar casele de pariuri au ales deja favoritii. Potrivit ultimelor date, formatia Maneskin din Italia e cotata cu cele mai mari sanse la trofeu.

