- Italia a ajuns sambata la cel mai mare numar de decese cauzate de coronavirus din Europa de la inceputul pandemiei, bilantul total fiind de 64.036 morti, depasind Marea Britanie la acest record negativ dramatic, relateaza AFP.Sambata, Ministerul italian al Sanatatii a anuntat 649 de noi decese in ultimele…

- De la inceputul pandemiei și pana in prezent, in toata lumea au fost inregistrate 1.495.205 de decese in randul pacienților infectați cu coronavirus. Conform bilanțului AFP, sunt 1.495.205 de persoane infectate cu coronavirus care au decedat de la sfarsitul lunii decembrie 2019 pana in prezent. De la…

- Italia a inregistrat peste 40.000 de noi cazuri de Covid in 24 de ore și a devenit țara din Europa cu cele mai multe cazuri intr-o zi. Autoritațile italiene au raportat ca 40.902 de persoane au fost confirmate pozitiv cu noul coronavirus in ultimele 24 de ore. Cel mai mare numar de la inceputul pandemiei…

- Decesele zilnice COVID-19 au crescut cu aproape 40% comparativ cu saptamana precedenta, a declarat pentru BBC Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), potrivit MEDIAFAX.Purtatorul de cuvant al OMS, Margaret Harris, a declarat ca Franta, Spania, Marea Britanie, Olanda si Rusia au inregistrat…

- Cazurile din intreaga Europa au crescut constant in ultima saptamana, chiar daca noile infectii din tarile cele mai afectate, cum ar fi India si Brazilia, au prezentat semne de incetinire. Cum se va mai calatori in Europa. Deciziile UE privind restrictiile de calatorie Epicentrul focarului…

- Peste tot in lume cazurile au crescut constant de-a lungul saptamanii chiar daca noile cazuri de infectii in cele mai afectate tari, precum India si Brazilia, au aratat semne de scadere. Varful focarului in Europa s-a mutat in Marea Britanie, Rusia, Spania si Franta, care au raportat cel putin peste…

- Potrivit site-ului Universitatii Johns Hopkins, cele mai multe cazuri au fost inregistrate in Statele Unite (peste 6,6 milioane), India (5,1 milioane), Brazilia (4,4 milioane) si Rusia. Aceasta din urma a depasit recent pragul de 1 milion de infectii. Primele patru cele mai afectate tari insumeaza…

- Bilantul global al pandemiei de coronavirus a atins joi un nou prag, depasind 30 de milioane de persoane infectate cu COVID-19, potrivit datelor furnizate de site-ul worldometers.com.Astfel bilanțul a ajuns joi la 30.042.299 de cazuri de infectari cu coronavirus, dintre care 945.164 sunt decese provocate…