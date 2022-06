ISW: Rușii se plâng de „atacuri teroriste” în spatele liniilor Forțele rusești au continuat operațiunile ofensive in mai multe locații din estul Ucrainei, dar nu au obținut caștiguri confirmate in asalturile terestre efectuate marți, afirma Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW) in evaluarea publicata in noaptea de marți spre miercuri. Trupele au capturat probabil cea mai mare parte din Severodonețk, dar ISW spune nu poate confirma controlul exact al terenului din interiorul orașului. In plus, Moscova a redistribuit trupe la est de Bakhmut pentru a reinnoi ofensivele cu scopul de a asigura accesul la autostrazile de la nord-est de Bakhmut și pentru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a semnat luni un decret ce simplifica acordarea cetateniei ruse copiilor orfani ucraineni si persoanelor cu handicap ucrainene, relateaza agentia EFE. Decretul priveste minorii fara sprijin familial si persoanele cu handicap atat din autoproclamatele republici separatiste…

- Trupele ruse in Ucraina incearca sa ajunga la linia de demarcatie a regiunii administrative Herson, in sudul tarii, pentru a crea conditiile care sa-i permita luarea cu asalt a oraselor Mikolaiv (Nikolaev) si Krivoi Rog (Kryvyi Rih), potrivit unui nou raport al inaltului comandament al armatei ucrainene…

- Ucraina a avertizat ca negocierile de pace cu Moscova sunt in pericol de a eșua din cauza atrocitaților descoperite in regiunile ocupate de ruși. Ucraina și Rusia nu au mai purtat discuții de pace fața in fața de la 29 martie, iar atmosfera s-a deteriorat din cauza acuzațiilor ucrainene potrivit carora…

- Fortele ruse si-au stabilit un punct de stationare intr-o biserica la nord-vest de Kiev, fiind parte din atacul lor asupra capitalei ucrainene, a declarat, vineri, un oficial de rang inalt al administratiei Statelor Unite, relateaza Reuters. "Personalul militar este situat atat pe terenul bisericii,…

- Rușii au atacat cu 30 de rachete o baza militara la 25 de km de granița cu Polonia. 35 de oameni au murit si peste 130 au fost raniți. Sunt 18 zile de cand armata lui Putin a inceput invazia in Ucraina. In cursul nopții au rasunat din nou sirenele in mai multe orașe din Ucraina . Forțele ruse au bombardat…

- Fortele ucrainene au confiscat urme de gaz de la trupele ruse in urma avertismentelor din partea Occidentului ca Vladimir Putin ar putea folosi arme chimice in invazia sa barbara. Ministerul Apararii a distribuit imagini cu echipamentul capturat, relateaza Daily Mail.

- Potrivit harții prezentate de ISW, a acțiunilor militare din Ucraina, de la regiunile separatiste și Crimeea, „deținute” deja de Rusia, in prima zi de invazie, trupele ruse erau masate in numar mare la frontierele Ucrainei. In numai 24 de ore de la declanșarea invaziei in Ucraina, in dimineața zilei…

- Potrivit harții prezentate de ISW, a acțiunilor militare din Ucraina, de la regiunile separatiste și Crimeea, „deținute” deja de Rusia, in prima zi de invazie, trupele ruse erau masate in numar mare la frontierele Ucrainei. In numai 24 de ore de la declanșarea invaziei in Ucraina, in dimineața zilei…